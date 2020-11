Coronavirus, a Catanzaro eseguirti i primi tamponi presso il drive through [FOTO]

25 Novembre 2020 14:58

Coronavirus, attivato il drive through nel piazzale della funicolare presso il quartiere Sala

Lunedì 23 novembre 2020 il personale del 2°rgt. Aviazione dell’Esercito “Sirio”, del Comando Militare dell’Esercito e della Marina Militare, coaudiovati dal Tenete Colonnello Macrì (Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Militare Esercito “Calabria”), hanno attivato il drive through nel piazzale della funicolare presso il quartiere Sala di Catanzaro. La tensostruttura rientra tra i 200 drive through- Difesa allestiti su tutto il territorio nazionale e fortemente voluti dal Ministro della Difesa, Onorevole Guerini. Questa collaborazione è parte integrante dell’ operazione “IGEA” nata su iniziativa del Ministero della Difesa in collaborazione con il Ministero della Salute e con il coordinamento del comando Operativo di Vertice Interforze (COI).Il Sindaco Abramo ha ringraziato l’Esercito per la concreta disponibilità messa in campo e la volontà di realizzare una intensa sinergia con all’Amministrazione comunale e all’ASP. locale. Nelle prime tre giornate di attività sono stati effettuati n° 170 tamponi.