Coronavirus, altro caso nella Vibonese: i positivi salgono a 12

2 Novembre 2020 16:28

Come per gli altri tesserati, anche in questo caso è prontamente scattata la disposizione di isolamento

Sono adesso in totale 12 i casi di positività al Coronavirus in casa Vibonese. Il club, tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ha infatti in queste ore annunciato che “dai tamponi effettuati nella giornata di ieri, domenica 1 novembre, è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19 tra i calciatori della prima squadra. La società rossoblù, nell’espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale, ha provveduto prontamente all’isolamento del tesserato contagiato, secondo le disposizioni vigenti. Domani, martedì 3 novembre, nuova serie di tamponi”. Questo ulteriore caso si aggiunge alle altre positività riscontrate nei giorni passati: dapprima erano emersi 6 casi, ai quali se ne erano aggiunti altri 5 nel pomeriggio del 31 ottobre.