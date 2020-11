Coronavirus: Carlo Conti guarito e dimesso dall’ospedale

10 Novembre 2020 13:30

Nei giorni scorsi Carlo Conti aveva rasserenato il suo pubblico, oggi è stato dimesso

Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale di Careggi a Firenze, dove era stato ricoverato nel reparto Covid. E’ lo stesso conduttore ad annunciarlo con un post su Instagram dove, con un primo piano che lo ritrae con la mascherina chirurgica calcata sul volto, ha scritto: “Verso casa!!! Home sweet home. Buon lavoro a medici e infermieri. Forza. State attentissimi”. Dopo aver condotto dall’isolamento fiduciario domestico la puntata di due settimane fa di Tale e quale show, Conti è intervenuto venerdì scorso in collegamento telefonico dall’ospedale per rasserenare il suo pubblico: “Tranquilli, mi sto riprendendo”, ha assicurato, rendendo poi omaggio a Gigi Proietti e ricordando la campagna Airc per la lotta contro il cancro. “Spero di stare bene, di passare una buona settimana e la prossima settimana di stare ancora tutti insieme”, ha concluso.