Coronavirus, Versace (FI): “Cotticelli non è l’unico responsabile, alla Calabria serve un Bertolaso”

7 Novembre 2020 19:38

Coronavirus, Versace (FI): “se il tracollo del sistema sanitario calabrese ha molti nomi, quello del commissario Cotticelli non è che l’ultimo, alla Calabria serve un Bertolaso”

“Se il tracollo del sistema sanitario calabrese ha molti nomi, quello del commissario Cotticelli non è che l’ultimo. Le sue dimissioni sono un atto dovuto ma tardivo: il governo avrebbe dovuto valutare i risultati del suo operato senza aspettare l’imbarazzante intervista di ieri sera su Rai3. Facile, oggi, fare tweet con cui si richiede la rimozione immediata di Cotticelli. Sarebbe stato più responsabile supervisionare il suo operato prima di rinnovargli l’incarico come avvenuto soli quattro giorni fa. Come si può chiedere fiducia ai cittadini quando si cade in errori così clamorosi?”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia, Giusy Versace. “Ora più che mai serve dare priorità alla competenza, soprattutto in questa fase così delicata legata alla pandemia. Perché allora non prendere in considerazione la figura di Guido Bertolaso, le cui competenze e capacità di raggiungere rapidamente gli obiettivi fissati sono sotto gli occhi di tutti? I calabresi – incalza la deputata – hanno diritto ad avere una sanità in grado di rispondere ai loro bisogni, non solo in questa fase emergenziale, ma anche quando, confidiamo presto, la situazione sarà tornata alla normalità. Già troppo tempo è stato perso, non sprechiamone altro”, conclude Versace.