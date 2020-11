Coronavirus, Calabria in “zona rossa” e Sicilia in “zona arancione”: da domani tornerà a servire l’autocertificazione, scarica il modulo [DOWNLOAD]

5 Novembre 2020 18:35

Coronavirus, il modulo dell’autocertificazione torna in tutta Italia: ecco quando andrà usato in Calabria e sicilia

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm firmato il 3 novembre scorso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte contenente ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus. Con il nuovo Decreto sono state individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari di limitazioni. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (cosiddetta area rossa) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta area arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (cosiddetta area gialla).

L’inserimento, o l’uscita, di una Regione all’interno di una delle aree, con la conseguente applicazione delle misure previste per quello specifico livello di rischio, avverrà con Ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i presidenti delle Regioni interessate, e dipenderà dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione, certificato dal Report ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità in base a specifici parametri, e dall’andamento della curva epidemica. Le misure contenute nel Dpcm entrano in vigore il 6 novembre e restano vigenti fino al 3 dicembre.

Nello specifico nell’area gialla sono attualmente ricomprese le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Nell’area arancione: Puglia, Sicilia.

Nell’area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

IN QUALI CASI SERVE L’AUTOCERTIFICAZIONE? Chi si trova in zona rossa e ha necessità di muoversi, o chi si trova in zona gialla e arancione e debba muoversi nelle ore del coprifuoco, potrà farlo solo se ha una “comprovata esigenza” che dovrebbe essere indicata nel modulo di autocertificazione. Vuol dire che posso uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute e di urgenza.

In zona rossa non si può uscire di casa durante tutta la giornata: muoversi durante la giornata, e anche per entrare e uscire dalla regione, sarà consentito solo per “comprovate esigenze lavorative”, per “motivi di salute” e per “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”. Inoltre ci sono altre due motivazioni per le quali il Dpcm garantisce la possibilità di uscire di casa: e sono l’attività sportiva all’aperto (da svolgersi in isolamento, cioè da soli — bicicletta, corsa, etc —: non serve la mascherina e non va necessariamente svolta nei pressi della propria abitazione) e l’“attività motoria”, cioè la passeggiata (da soli — cioè non in gruppo con persone non conviventi — e con mascherina; av svolta nei pressi della propria abitazione).

SCARICA QUI IL MODULO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE