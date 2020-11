Coronavirus in Calabria, Romeo nuovo consulente della giunta regionale

9 Novembre 2020 18:48

Calabria: il direttore di Cardiologia del Policlinico “Tor Vergata” è stato nominato dal presidente Spirlì. Verificherà l’effettiva adozione delle misure anti-Coronavirus

Un super esperto per affrontare la pandemia da Covid-19 in Calabria. Il direttore di Cardiologia del Policlinico universitario Tor Vergata di Roma, Francesco Romeo, è il nuovo consulente della Giunta regionale con il compito di dare supporto specialistico nelle attività di competenza dell’ente e di verificare “l’effettiva adozione, da parte dei soggetti competenti, di tutte le misure necessarie per fronteggiare la diffusione del Coronavirus ed evitare gravi pregiudizi alla salute pubblica».Romeo, calabrese originario di Fiumara di Muro, svolgerà la sua attività a titolo gratuito. La sua nomina è stata ufficializzata tramite un decreto firmato oggi dal presidente della Giunta regionale, Nino Spirlì, che – in considerazione dell’emergenza sanitaria per la quale, a partire dal 6 novembre scorso, la Calabria è stata individuata come zona rossa – ha ritenuto di dotare l’esecutivo «di una consulenza di altro profilo professionale”. Romeo, lo scorso 16 marzo, era stato scelto dal compianto presidente della Calabria, Jole Santelli, quale membro della task force a supporto dell’unità di crisi regionale contro l’emergenza covid-19.

LA BIOGRAFIA

Nato il 18 agosto 1950, Romeo si laurea nel 1974 in Medicina e Chirurgia all’Università di Roma “La Sapienza” e, tre anni più tardi, si specializza in Cardiologia.Nel 1987 vince il concorso di professore associato di Cardiologia. Un anno dopo, è vincitore di idoneità nazionale a primario di Cardiologia. Nel 1999 viene chiamato dalla facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma “Tor Vergata” come professore associato di Cardiologia. Nel 2001 è professore ordinario di Cardiologia.Dal novembre dello stesso anno è direttore della Scuola di specializzazione di Cardiologia presso la facoltà di “Tor Vergata”. Dal 2011 al 2013 è presidente della Federazione italiana di Cardiologia. Già componente del Consiglio superiore di sanità, nel 2013 viene insignito dal presidente della Repubblica con la Medaglia d’oro al merito della sanità pubblica. È autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.