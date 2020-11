Coronavirus, dalla Regione Calabria oltre 100mila euro per le associazioni sportive dilettantistiche

18 Novembre 2020 14:35

Coronavirus: il 16 novembre la Regione Calabria ha provveduto alla liquidazione di 51.091,98 euro per 18 Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), che si sommano ai 27.198,65 euro erogati il 13 novembre per 15 Asd

Il dipartimento Presidenza – settore Sport, su input del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, che ha la delega in materia, il 16 novembre ha provveduto alla liquidazione di 51.091,98 euro per 18 Associazioni sportive dilettantistiche (Asd), che si sommano ai 27.198,65 euro erogati il 13 novembre per 15 Asd. Ma l’intervento, in un momento così delicato per il settore bloccato dall’emergenza Covid, non si ferma qui. È in via di predisposizione un altro decreto di 24.747.60 euro in favore di 15 Asd. Restano da liquidare per l’anno 2019 fondi per ulteriori 47 associazioni sportive dilettantistiche per le quali si è in attesa di integrazioni. Un intervento complessivamente notevole che sostiene lo sport dilettantistico e lo sorregge in un periodo di difficile contingenza.