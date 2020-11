Coronavirus, il Garante dei Minori Marziale: “dicono che quest’ospedale stia esplodendo ma su 30 posti di terapia intensiva ne sono occupati solo 3, basta fake news”

15 Novembre 2020 16:03

Coronavirus in Calabria, il post su Facebook del Garante dei Minori Antonio Marziale

“ASCOLTATEMI BENE! Non posso dire dove – perché rischierei la denuncia per violazione della privacy – ma se vi fidate della mia onestà intellettuale e della verità di cui mi assumo la responsabilità di essere portavoce, vi dico che esiste un posto laddove si dicono “flagelli”, ma su circa 30 posti in terapia intensiva sono occupati solo 3! Non faccio commenti e mi limito solo a dirvi che leggendo alcune (dis)informazioni stamattina il luogo starebbe “esplodendo”. DAVANTI A DIO, GIURO: NON È VERO!”. Lo afferma in un post su Facebook Antonio Marziale, sociologo e Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.