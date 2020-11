Coronavirus in Calabria, Conte: “dimissioni subito del commissario per la Sanità Cotticelli”

7 Novembre 2020 11:55

“Il commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato”: lo ha affermato con una nota il Premier Giuseppe Conte

“Il commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità”. Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’intervista scandalo del commissario alla Sanità calabrese, Saverio Cotticelli ha imbarazzato il Governo centrale, oltre ad aver generato l’ira del popolo calabrese che adesso si trova a dover affrontare la nuova emergenza Coronavirus con un netto deficit nell’organizzazione sanitaria regionale.