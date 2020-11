Coronavirus, nuova vittima in Calabria: morto un uomo di 85 anni, il numero totale dei decessi sale a 123

4 Novembre 2020 14:05

Coronavirus in Calabria, l’uomo deceduto era residente a Casali del Manco (Cosenza)

Nuova vittima in Calabria a causa del Coronavirus. A perdere la vita in queste ore è stato un uomo di 85 anni residente a Casali del Manco (in provincia di Cosenza), comune dichiarato “zona rossa” dalla Regione Calabria. La notizia è stata diffusa dall’amministrazione comunale attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. “Altro dolore si aggiunge oggi per la nostra comunità – si legge nel post – , con profondo cordoglio annunciamo alla cittadinanza tutta la dipartita di un nostro concittadino con Covid-19! Lo stesso da qualche giorno era ricoverato presso il nosocomio bruzio per l’aggravarsi del suo quadro clinico. Ai familiari, un affettuoso abbraccio carico di speranza e pieno di solidarietà per questo triste distacco! All’intera popolazione, il monito di tenere alta la guardia perché senza senso civico le istituzioni, a tutti i livelli, possono ben poco”.