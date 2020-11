27 Novembre 2020 17:49

Coronavirus, nessun sovraccarico oltre la soglia critica del 30 % dei posti letto Covid in 5 regioni

In 5 regioni non si registra un sovraccarico oltre la soglia critica del 30% dei posti letto Covid occupati per le terapie intensive. Si tratta di Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Veneto. In 7 regioni, invece, non si registra alcun sovraccarico oltre la soglia critica del 40% per i posti letto Covid occupati in area medica: Basilicata, Molise, PA Bolzano, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio Iss-ministero relativo alla settimana 16-22 novembre.