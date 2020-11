14 Novembre 2020 18:23

Coronavirus, le parole del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia sull’ipotesi di far anticipare l’inizio del coprifuoco la notte di Natale

Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha parlato dell’ipotesi di far anticipare l’inizio del coprifuoco, che al momento scocca alle 22, per la notte di Natale: “La priorità ora – dice – è mettere in sicurezza sul piano sanitario il Paese. E’ presto per parlarne. Dovrà essere un Natale prudente e coscienzioso. Non ci abbiamo ancora riflettuto, si vedrà dopo la scadenza dell’ultimo Dpcm, il 3 dicembre, e dipenderà dai dati dell’epidemia. In ogni caso saremo rigorosi”.