Coronavirus: attivato a Reggio Calabria il Servizio di Consulenza Psicologica Telefonica I.A.M.U.

26 Novembre 2020 16:00

Reggio Calabria: la Task Force emergenza socio sanitaria Covid19 attiva il Servizio di Consulenza Psicologica Telefonica I.A.M.U.!

E’ attivo da oggi al numero 388 8928824 il Servizio di Consulenza Psicologica Telefonica Gratuita* I.A.M.U.! (Just Ability Must Uplevel!). Si tratta di una ulteriore proposta per il territorio elaborata dalla Task Force Emergenza Socio-Sanitaria COVID-19 del Comune di Reggio Calabria e realizzata grazie alla collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASP di Reggio Calabria. Il servizio, transitoriamente offerto dai professionisti volontari coinvolti**, è coordinato dalla dott.ssa Dominella Quagliata, psicologa psicoterapeuta, componente della task force comunale, che ne garantisce la supervisione scientifica, congiuntamente al dott. Michele Zoccali, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP. Iamu si avvale inoltre della consulenza scientifica del dott. Sandro Giuffrida, direttore del Dipartimento Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria e del dott. Salvatore Costarella, direttore sanitario del Grande Ospedale Metropolitano (GOM). La linea di I.A.M.U.! – 3888928824 – ( raggiungibile anche attraverso sms o whatsapp) è operativa ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 20.00, ed è concepita per offrire una immediata consulenza relativa al disagio psicologico determinato dall’attuale periodo emergenziale. Le telefonate sono accolte da qualificati psicologi e psicoterapeuti del territorio che sapranno offrire un counseling diretto all’analisi della domanda, con relativa restituzione/feedback.

*E’ previsto il solo costo della telefonata, secondo il proprio piano tariffario.

**Gli psicologi interessati ad offrire il loro contributo professionale, anche in vista dell’ampliamento del Servizio all’area Covid-Hotel, possono inviare un’email di disponibilità all’indirizzo iamu.comune.rc@gmail.com