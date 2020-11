Coronavirus: Arcuri responsabile del piano per la distribuzione dei vaccini

11 Novembre 2020 15:05

In merito alle ultime novità sul vaccino Pfizer, il Premier Conte ha accelerato sul piano nazionale

Il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri è stato nominato il responsabile del piano operativo per la distribuzione dei vaccini in Italia. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti di governo, il premier Giuseppe Conte accelera sul piano nazionale per i vaccini: questa mattina ha incontrato Arcuri e, d’accordo anche con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha discusso con lui della decisione di affidargli l’incarico in vista dell’arrivo delle prime dosi del vaccino. Il Commissario straordinario dovrà dunque occuparsi della distribuzione, dalla gestione delle scorte, alla conservazione e spedizione, perché “sia efficiente – spiegano dal governo – e avvenga in piena sicurezza”.

Vaccino Coronavirus, Giammanco: “Arcuri responsabile vaccini? Se è uno scherzo non fa ridere”

“Apprendo che Arcuri sarebbe stato indicato come responsabile del piano di distribuzione dei vaccini anti-covid ma se è uno scherzo non fa per nulla ridere”, così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato. “Arcuri, l’uomo che è riuscito ad agire in ritardo su tutto, dalle mascherine alle bombole di ossigeno, dai bandi per le terapie intensive ai fondi per l’assunzione del personale medico non ancora sbloccati, passando per i banchi a rotelle e forniture assegnate a società di lestofanti, è colui al quale Conte avrebbe affidato la distribuzione del bene più prezioso, il vaccino contro il Covid. Vaccino da cui dipende la salute, l’economia e la libertà degli italiani. È vergognoso. Conte torni sui suoi passi e condivida la scelta di un commissario all’altezza dell’enorme sfida che ci attende”, conclude Giammanco.