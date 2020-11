16 Novembre 2020 11:56

Coronavirus, Antonio Ingroia: “imporre il lockdown aiuta le mafie e non è detto che sia un aiuto involontario”

“Imporre il lockdown aiuta le mafie e non è detto che sia un aiuto involontario. Magari un domani scopriremo che non è stato un atto involontario per chi lo impone”. Lo ha dichiarato l’ex magistrato antimafia Antonio Ingroia intervistato da Klaus Davi per il web talk “KlausCondicio”. “Dal lockdown Mafia e ‘Ndrangheta traggono oggettivi benefici prestando soldi, rilevando aziende in difficoltà. Per loro è un aiuto perché li rende protagonisti dal punto di vista finanziario”, ha concluso Ingroia.