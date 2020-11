Coronavirus a Messina, Siracusano: “nessuna garanzia per i lavoratori dipendenti, gente perbene che oggi tira a campare”

22 Novembre 2020 11:42

“Forza Italia ha detto al Governo che dirà Sì all’approvazione del bilancio solo se ci saranno garanzie anche per gli autonomi”: scrive sui social la deputata Siracusano

“Il Paese è diviso come mai prima. Da un lato quelli che hanno il posto fisso, la malattia pagata e lo stipendio garantito. Dall’altro il resto dei cittadini, quelli che non hanno un’entrata sicura e ora tirano a campare. Purtroppo non è la solita semplificazione giornalistica. È la realtà. E per scoprirla basta passeggiare per le vie delle nostre città. Qui a Messina per esempio ho ascoltato le storie di decine di persone. Gente perbene che ogni mattina si alza e non sa se riuscirà più a riaprire la saracinesca del proprio locale, del proprio negozio, del proprio ufficio”. Ad affermarlo Matilde Siracusano tramite un post pubblicato su Facebook.

“Per questo, noi di Forza Italia abbiamo detto al Governo che diremo Sì all’approvazione del bilancio solo a una condizione: garantire anche gli autonomi. Come? Con un indennizzo per i mesi di forzata inattività pari a una quota importante del reddito dichiarato l’anno precedente. Una cosa ben diversa dal ristoro previsto da Conte e i suoi ministri. Siamo stati chiari e continueremo ad esserlo. Tutti hanno la stessa dignità!”, ha concluso Siracusano.