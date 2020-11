Corona colpisce ancora, nel mirino Chiara Ferragni e Fedez: “lui la scopa ogni due mesi, a lei non frega niente”

29 Novembre 2020 13:11

Chiara Ferragni e Fedez nel mirino di Fabrizio Corona: accuse di pessimo gusto sulla vita sessuale e sui figli dei ‘Ferragnez’

Fabrizio Corona torna a fare discutere con le sue dichiarazioni taglienti. Questa volta nel mirino del re dei paparazzi sono finiti i ‘Ferragnez’, la coppia formata dalla famosa influencer Chiara Ferragni e dal rapper Fedez. Ai microfoni di ‘Mowmag’, Corona ha sparato a zero su di loro, toccando anche la sfera intima, spiegando che sono influenti: “anche se sono due ebeti, ma sanno usare i mezzi di comunicazione, come Trump, pure se ha vinto Biden. (…). Se fossi stato un agente di fotografi come lo ero prima avrei sicuramente portato a casa qualche foto compromettente di Fedez. Fedez la chiaverà una volta ogni due mesi, a lei di fare l’amore non frega niente. Quello che fanno è tutto studiato a tavolino, secondo me sono andati veramente in quelle cliniche dove scegli il sesso della seconda figlia, nascerà sicuramente bionda con gli occhi azzurri. Per loro i figli sono un progetto editoriale, così possono coprire tutti i target“.