Il Premier Conte tossisce a La7 e il web si scatena: “Otto e mezzo diventa 38 e mezzo” [FOTOGALLERY]

24 Novembre 2020 17:48

Continui e frequenti i colpi di tosse del Premier Giuseppe Conte a “Otto e mezzo”, il programma di La7 condotto da Lilli Gruber: non sono mancati meme e messaggi ironici

Un intervento importante quello del Premier Giuseppe Conte nella serata di ieri a “Otto e mezzo“, programma di La7 condotto da Lilli Gruber. Ad essere messi in risalto, però, sono stati i continui e frequenti colpi di tosse del presidente del Consiglio, non sfuggiti ovviamente al web. Tanti i messaggi in tendenza su Twitter e diversi i meme ironici e simpatici in merito a questa vicenda. “Vedo la Gruber preoccupata“, scrive qualcuno. “Non riesco ad ascoltare niente, solo la tosse di Conte” scrive un altro. Ma il messaggio più bello è: “La trasmissione della Gruber da 8 e mezzo si è trasformata in 38 e mezzo“.

“Aveva le corde vocali irritate, affaticate, per cui ogni tanto tossiva, ma non è, come ho letto, che forse ha il Coronavirus. Non diciamo scemenze, non mi sono spaventata per niente, e certo non metterebbe a rischio la salute di altri”, sono le parole della conduttrice a Radio 1, a ‘Un Giorno da Pecora‘, in merito alla vicenda. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi e i meme più simpatici di web e social.