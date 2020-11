Consiglio regionale della Calabria: niente quorum per Arruzzolo che sarà presidente nella giornata di domani

27 Novembre 2020 20:52

Consiglio regionale della Calabria: niente quorum per Arruzzolo ma tra 24 ore sarà il nuovo presidente al posto di Tallini

Niente quorum per Giovanni Arruzzolo, votato dal Centro/Destra, quale successore del presidente Tallini, gli arresti domiciliari con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Nella seduta odierna del Consiglio Regionale, dopo la presa d’atto delle dimissioni di Tallini ed il subentro di Frank Mario Benedetto, l’Assemblea di Palazzo Campanella ha dedicato un lungo dibattito all’opportunità o meno di eleggere un nuovo presidente del consiglio a pochi mesi dal voto. Per essere eletto oggi presidente del Consiglio, Arruzzolo avrebbe dovuto avere la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. A norma di regolamento, non essendo stata accettata la proposta dell’Assessore Gianluca Gallo di procedere oggi con la terza votazione, la seduta è stata riconvocata per domani alle ore 15.00.