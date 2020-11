27 Novembre 2020 18:56

Consegnati i lavori di manutenzione del ponte Neto sulla SS106 a Crotone, interventi per circa 1 milione e 300 mila euro destinati a lavori di manutenzione

Consegnati da Anas (Gruppo FS Italiane) all' impresa Consorzio Valori Scarl, gli interventi di manutenzione del Ponte sul fiume Neto, sito tra il Km 259,750 e il Km 260,00a Crotone, per un valore complessivo per lavori pari a circa 1 milione e 300 mila euro. Gli interventi, seguono quelli recentemente realizzati per il consolidamento della fondazione della pila 4, e riguardano, nel dettaglio, il ripristino della quota degli impalcati in corrispondenza della medesima pila 4, l'ulteriore consolidamento della fondazione della pila 5 e la sostituzione delle barriere stradali. E' previsto, inoltre, un intervento di riprofilatura dell'alveo in corrispondenza dell'attraversamento e nelle adiacenze, per garantire un miglior deflusso delle acque del fiume Neto. I tempi di realizzazione previsti contrattualmente sono stimati in 240 giorni mentre continuano le attività di monitoraggio periodico da parte dei tecnici Anas, avviate già da qualche anno, necessarie a tenere sotto controllo il comportamento nel tempo della struttura.