Condizioni Maradona, gli aggiornamenti dalla clinica Olivos: possibile caso Covid nella struttura

10 Novembre 2020 10:41

Condizioni Maradona in miglioramento, ma nella clinica Olivos di Buenos Aires scatta l’allarme per un caso di Coronavirus, poi rientrato

Condizioni Maradona: ecco come sta Diego – La clinica Olivos di Buenos Aires ha diramato un nuovo bollettino riguardante lo stato di salute di Maradona, specificando che le condizioni di salute del ‘Diez’ sono in miglioramento rapido e costante. Ricordiamo che ‘El Pibe de Oro’ è stato ricoverato nei giorni scorsi per un edema subdurale al cervello, già esportato con successo. Buone notizie per tutti i familiari e i tifosi arrivano anche da Leopoldo Luque, neurochirurgo dell’ex calciatore del Napoli che ha dichiarato: “Maradona sta molto bene, anche dal punto di vista psicologico ed emotivo. Ha una tremenda voglia di andarsene ed è probabile che venga accontentato nei prossimi giorni. I suoi parametri migliorano a grandi passi e oggi valuteremo le prossime tappe, a partire dalla terapia da seguire“. Dimissioni dalla clinica possibili venerdì 13 ottobre. A complicare un po’ la situazione è stato un allarme per un caso di Coronavirus scattato all’interno della struttura ospedaliera. Il piano in cui alloggia Maradona è stato posto immediatamente in isolamento, si è anche vagliata l’ipotesi di un trasferimento in un’altra struttura, ma nelle ore successive l’allarme è rientrato.