Buon compleanno Alex Del Piero! Da Holly e Benji al Mondiale 2006: ‘Pinturicchio’ raccontato in 10 curiosità

9 Novembre 2020 13:23

Buon compleanno Alex Del Piero, oggi sono 46 anni: il mito del numero 10 della Juventus raccontato attraverso 10 curiosità

Buon compleanno Alex Del Piero: 10 curiosità sul n°10 della Juventus – Se tifi Juventus, il 9 novembre è un po’ come il Natale. In questa data, nel 1974, nasceva a Conegliano Alessandro Del Piero, calciatore capace di scrivere la storia bianconera e del calcio italiano. Giocatore dal talento cristallino, capace di vincere 6 scudetti, 1 Champions Legue ed un Mondiale, ha incarnato il mito e la classe del numero 10, facendosi apprezzare tanto dai tifosi della Juventus, quanto da quelli avversari. Oggi Alex Del Piero compie 46 anni e vogliamo raccontarne la leggenda attraverso 10 particolari curiosità!

Le 10 curiosità su Alex Del Piero:

1) La mamma lo voleva portiere, il fratello fantasista

Qualunque madre abbia avuto un figlio che da bambino giocava in strada con gli amici conosce perfettamente il significato di ‘apprensione’. Anche la madre di Alex Del Piero, la signora Bruna, si preoccupava per la salute di suo figlio, tanto da provare a convincerlo a fare il portiere in modo che si facesse meno male durante partite. Ma ve lo immaginate Alex Del Piero portiere? Proprio no. E nemmeno il fratello Stefano: fu lui a ‘spostarlo’ nel ruolo di numero 10, quello nel quale fece la fortuna di Juventus e Nazionale. E al netto di qualche calcio dei difensori, alla fine ne fu contenta anche la mamma.

2) Pinturicchio, l’artista a tinte bianconere

“Ho dato a Del Piero il soprannome Pinturicchio: per l’estetica, per il modo di giocare. I suoi gol sono sempre eccellenti”. Con queste parole l’avvocato Gianni Agnelli creò il soprannome che Alex Del Piero si portò dietro per tutta la carriera. La classe nelle giocate, l’eleganza nei movimenti, i tiri come pennellate che finivano sempre nella tela delimitata da pali e traversa, accomunavano nella visione dell’avvocato il numero 10 bianconero al Pinturicchio, pittore della scuola umbra dell’Ottocento, dal fisico minuto ma dal grande estro artistico e dalla straordinaria abilità pittorica che gli permetteva di padroneggiare al meglio gli stili riguardanti pittura su tavola, affresco e miniatura.

3) Lo voleva il Milan, ne è passato uno dall’Inter

Un talento come quello di Alex Del Piero faceva gola a tutto il mondo, tanto da campione affermato, quanto da ragazzino di belle speranze. Ai tempi del Padova, il giovane Alex aveva attirato le attenzioni del Milan che sembrava avere una corsia preferenziale per acquistarlo, vista la fede rossonera del presidente Puggina. La Juventus, su consiglio di Franco Causio, arrivò però a sborsare 5 miliardi di vecchie lire, superando la concorrenza del Milan. A dirla tutta, un Del Piero passò anche dall’Inter: si chiamava Yago Del Piero, centrocampista brasiliano che non ripercorse esattamente le orme di Alex…

4) Ha vinto un Mondiale… dalla Serie B

Vincere un Mondiale è un’esperienza di cui solo pochi calciatori possono fregiarsi, farlo giocando in Serie B è una vera e propria rarità. Nel 2006, a causa dei fatti relativi a Calciopoli, la Juventus venne retrocessa in Serie B e con essa anche Alex Del Piero che, in qualità di capitano, decise di restare. Nello stesso anno però Del Piero si tolse la soddisfazione di vincere il Mondiale 2006 con la maglia dell’Italia, segnando un gol decisivo nella semifinale contro i padroni di casa della Germania e un rigore contro la Francia in finale. Prima di lui, solo Franco Baresi aveva vinto un Mondiale, quello del 1982 mentre militava in Serie B con il Milan, seppur ricoprendo un ruolo marginale.

5) È stato tedoforo alle Olimpiadi Invernali del 2006

Per non farsi mancare nulla, Alex Del Piero ha anche ricoperto il ruolo di tedoforo alle Olimpiadi. Il fuoriclasse bianconero è stato scelto infatti come portatore della torcia olimpica ai Giochi Invernali del 2006, svolti nella città di Torino della quale è divenuto simbolo sportivo.

6) Anche il Santiago Bernabeu ne celebrò la grandezza

Diventare idoli dei propri tifosi è facile, specialmente se sei un calciatore di grande livello. Farsi applaudire dai tifosi avversari è segno di grandezza. Ricevere una vera e propria standing ovation da avversario, al Santiago Bernabeu, è qualcosa di leggendario. Il 5 novembre 2008, Alex Del Piero ha fatto alzare in piedi gli oltre 70.000 tifosi del Santiago Bernabeu di Madrid che hanno deciso di omaggiarne le qualità dopo la doppietta che costò la sconfitta al Real Madrid.

7) È apparso nel video ‘Lord Don’t Slow me Down’ degli Oasis

Alessandro Del Piero è un grande amico dei fratelli Gallagher (specialmente di Noel), componenti degli Oasis. L’attaccante della Juventus appare nel video del brano ‘Lord Don’t Slow Me Down‘ del 2001, realizzato con diverse immagini riguardanti momenti di vita e tournèe della band, fra i quali è presene acnhe Del Piero (minuto 0:43) mentre brinda in barca con i fratelli Gallagher.

8) Passeggiando per Via Del Piero…

Nel 2013 la città di Jesolo ha deciso di omaggiare la figura di Alex Del Piero dedicandogli una via. Percorrendola, Del Piero potrà dire di stare passeggiando nella Via Del Piero: una rarità a pensarci bene, in quanto, solitamente, omaggi di questo genere vengono fatti dopo la scomparsa di qualcuno. Ma Alex è vivo e vegeto!

9) Ha fatto da mentore a Mark Lenders in Holly e Benji

Da un calciatore come Del Piero si può solo imparare, anche dalla sua controparte negli anime. In ‘Captain Tsubasa’, noto in Italia come ‘Holly e Benji‘, Alex Del Piero fa da mentore addirittura a Mark Lenders. Nell’edizione ‘Road to 2002’, creata per celebrare l’imminente Mondiale di Corea e Giappone, i protagonisti si fanno adulti e lasciano il Giappone per giocare in giro per il Mondo, in vista della convocazione in Nazionale. Mark Lenders finisce alla Juventus e ad accoglierlo c’è un certo ‘Alessandro Delpi’…

10) L’ultimo juventino a vincere la Champions League

Alex Del Piero è stato l’ultimo calciatore della Juventus ad alzare la tanto agognata Champions League: era il 1996 quando la ‘Vecchia Signora’ riuscì a battere l’Ajax di Jari Litmanane ai calci di rigore, salendo sul tetto d’Europa. Dal 1996 ad oggi, il club bianconero è andato vicino diverse volte ad alzare la Coppa dei Campioni, ma nessuno è riuscito ad aggiungersi ad Alex Del Piero come vincitore del trofeo in maglia bianconera.