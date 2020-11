Commissario alla Sanità Calabria – Da Homer Simpson ad ‘Avanti un altro’: i meme più belli del web! [GALLERY]

17 Novembre 2020 20:20

Commissario Sanità Calabria, la situazione si fa sempre più ridicola e sul web fioccano tantissimi meme ironici: ecco i più divertenti

Commissario Sanità Calabria: i meme più divertenti – La situazione sanitaria calabrese ha i riflettori di tutta l’Italia puntati addosso, quasi fosse uno spettacolo teatrale che mette in scena una commedia tragicomica. In pochi giorni sono saltati due Commissari, il terzo non ha fatto in tempo nemmeno ad arrivare: tutti e 3 legati ad altrettante storie al limite del ridicolo. Cotticelli, dimessosi dopo essere stato colto impreparato in tv sul piano Covid della Regione, ha spiegato di lavorare insieme ad un medico poichè crede di essere stato drogato; Zuccatelli, suo sostituto, appena arrivato in Calabria è stato investito da una forte polemica su un vecchio video riguardante la minimizzazione della pericolosità del Coronavirus, trasmesso a suo dire solo “baciandosi con la lingua per 15 minuti“; Eugenio Gaudio, in meno di mezza giornata ha rifiutato l’incarico poichè la moglie non è disposta a trasferirsi a Catanzaro. Sui social i meme riguardanti tale situazioni sono stati postati a bizzeffe, si ride per non piangere: nella nostra gallery alcuni dei più simpatici!