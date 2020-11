Ciro Immobile negativo al Coronavirus: salta la gara contro la Bosnia ma torna a disposizione della Lazio

18 Novembre 2020 09:47

Ciro Immobile è risultato negativo al tampone per il Coronavirus: l’attaccante salta la partita fra Italia e Bosnia ma tornerà a disposizione della Lazio

Buone notizie per i tifosi della Lazio: Ciro Immobile è risultato negativo al tampone. L’attaccante biancoceleste si sottoporrà adesso alla visita di idoneità, la stessa alla quale si è sottoposto Lucas Leiva, per poter avere l’ok definitivo al ritorno in campo, avendo la certezza di aver finalmente sconfitto il Coronavirus che lo tiene fermo da oltre 20 giorni. Situazione complicata quella di Immobile, fermato prima della trasferta di Bruges, poi in campo contro il Torino e nuovamente fermato prima della gara contro lo Zenit: il famoso caso dei tamponi ‘ballerini’ fra laboratorio ‘Futura Diagnostica’ di Avellino e ‘Campus Biomedico’ di Roma sul quale la Procura sta indagando. L’attaccante una volta ricevuto l’ok salterà comunque la gara di Nations League fra Italia e Bosnia, ma tornerà a disposizione di Inzaghi per il campionato.