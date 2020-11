Cinquestellopoli, Casaleggio: “su legami con Philip Morris teorie fantasiose, pronto a querelare”

27 Novembre 2020 12:04

Il direttore Sansonetti ha parlato di pagamenti per circa 2 milioni di euro da Philip Morris alla Casaleggio Associati

Dopo l’inchiesta del direttore Piero Sansonetti, pubblicata sulle pagine del Riformista, ai microfoni di Adnkronos è arrivata la risposta di Davide Casaleggio: “Leggo un ennesimo attacco a Casaleggio Associati con teorie fantasiose e ho già dato mandato ai miei legali di procedere con una querela nei confronti di chi ha diffamato me e la società. Affrontiamo pure il tema del conflitto di interesse, a partire dai 120 parlamentari che possiedono un’azienda e firmano leggi. Io non firmo decreti, né voto leggi, e non ho mai fatto ingerenze. Questi sono i fatti”.