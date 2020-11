Cinquefrondi: attivato il servizio di assistenza gratuita per le necessità dei cittadini

9 Novembre 2020 10:46

Cinquefrondi: attivato, in via temporanea ed emergenziale, il servizio di assistenza gratuita per le necessità dei cittadini

“Il Comune di Cinquefrondi, al fine di evitare l’esposizione al Virus COVID-19 e ritenendo in questo momento la solidarietà e la collaborazione strumenti indispensabili, attiva il servizio di assistenza gratuita per le necessità dei cittadini. Si comunica che è stato attivato, in via temporanea ed emergenziale, il servizio di assistenza gratuita per le necessità dei cittadini”, è quanto scrivono in una nota il sindaco Michele Conia e l’assessore alla solidarietà sociale Roberta Manfrida.

Nello specifico il servizio prevede:

– L’acquisto di farmaci (presso le farmacie locali);

– L’acquisto di alimenti di prima necessità.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e va richiesto tramite prenotazione al numero 0966 939123.