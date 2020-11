Ciclismo – Vincenzo Nibali ha ancora voglia di correre: si tratta il rinnovo con la Trek-Segafredo fino al 2022

13 Novembre 2020 10:52

Vincenzo Nibali ha ancora voglia di correre nonostante un 2020 deludente: lo ‘Squalo’ tratta il rinnovo con la Trek-Segafredo fino al 2022

Il 2020 non è stato esattamente l’anno migliore della carriera di Vincenzo Nibali. Il ciclista sicialino, con tutte le attenuanti di una stagione stravolta dalla pandemia di Coronavirus, ha raccolto un 6° posto al Giro di Lombardia,un 15° posto al Mondiale di Imola e soprattutto un 7° posto al Giro dItalia nel quale partiva da favorito dopo il ritiro di Geraint Thomas. Risultati non proprio adeguati ad un ciclista della sua caratura che in carriera ha vinto 2 Giri d’Italia, una Vuelta di Spagna e un Tour de France. A 35 anni c’è chi lo dà ormai per finito, ma lo ‘Squalo’ ha ancora voglia di correre. Per questo motivo, come rivelto da Beppe Conti alla trasmissione RAI ‘Radio Corsa’, Vincenzo Nibali sta trattando con la Trek-Segafredo un rinnovo fino alla stagione 2022, probabilmente quella in cui, a 37 anni, pensererà seriamente all’addio.