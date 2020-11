Ciclismo, Vincenzo Nibali glissa sul 2021: “ho staccato la spina. Tour o Giro in vista delle Olimpiadi? Dico…”

6 Novembre 2020 18:44

Vincenzo Nibali glissa sulla stagione 2021: il ciclista siciliano ancora indeciso sul proprio calendario, compresa la scelta Tour-Giro in vista delle Olimpiadi

Vincenzo Nibali ha staccato la spina. Dopo un Giro d’Italia 2020 corso al di sotto delle aspettative, nel quale la fatica di una stagione complicata da preparae e la forza dei giovani talenti hanno fatto la differenza, lo ‘Squalo’ ha deciso di concedersi un po’ di relax. Per pensare alla stagione 2021 ci sarà tempo, le decisioni da prendere in ottica calendario però saranno importanti, vista la presenza delle Olimpiadi.

Ai microfoni della RAI, Vincenzo Nibali ha spiegato: “credo che bisogna attendere un po’ il nuovo anno e vedere come lo vivremo, capire se la stagione verrà ritardata e poi decidere anche in base alla presentazione del Giro d’Italia che avverrà a gennaio. Ora mi sto ritagliando un periodo di relax. Il Tour? Non lo ho ancora guardato, ho proprio staccato la spina: è stata una stagione difficile e volevo prendermi del tempo per me. Si può pensare di fare un avvio di stagione pensando alle Classiche, con un calendario tradizionale, e poi pensare a una sola grande corsa a tappe. Scelta tra Tour e Giro in chiave Olimpiadi? Non è semplice rispondere, non ci ho ancora pensato. Non ho ancora discusso con il team del programma, è prematuro pensare alla nuova stagione e dobbiamo vedere come arriveremo al nuovo anno. Sicuramente una grande corsa a tappe ti dà una grande condizione quando esci“.