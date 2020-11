Ciclismo – Pettacchi fa chiarezza sul caso doping: “dichiarazioni di Hondo strumentalizzate, ecco cosa ha detto veramente”

12 Novembre 2020 19:10

Alessandro Petacchi fa chiarezza sulle dichiarazioni di Danilo Hondo sul caso doping: secondo il ciclista italiano le parole dell’ex collega sono state strumentalizzate

Nella giornata di ieri sono circolate alcune dichiarazioni dell’ex ciclista Danilo Hondo, compagno di squadra di Alessandro Petacchi, che ammette di essersi dopato insieme al ciclista italiano. La notizia ha gettato nuovamente benzina sul fuoco di un caso che fece molto scalpore in passato.

Petacchi è tornato a commentare la vicenda, spiegando che le parole di Danilo Hondo sono state in realtà strumentalizzate: “vorrei riportare quanto precisatomi sugli ultimi articoli giornalistici che hanno trattato il caso Aderlass. Sono veramente amareggiato per quanto è stato riportato dopo la dichiarazione come testimone di Danilo Hondo nel processo in questione. La testimonianza resa da Hondo è stata riportata in termini non corretti e tali da provocare un ingiustificato scalpore. Ovviamente conoscendo il mio amico ed ex compagno non ho avuto problemi a chiamarlo e chiedere un chiarimento. Sono bastati 2 minuti per capirci e fare chiarezza, Danilo mi ha mandato, tramite il suo avvocato, la vera dichiarazione sotto giuramento resa da lui dinanzi al tribunale di Monaco di Baviera, poiché pubblica e quindi verificabile, nei contenuti. Nella deposizione di Hondo non vi è alcun passaggio nel quale il dichiarante mi attribuisca la responsabilità di essermi sottoposto a trattamenti ematici illeciti in sua presenza o anche da solo. La deposizione resa da Hondo non risulta quindi tradotta e riportata in maniera corretta dal momento che gli viene attribuito un significato contrario teso a colpire pesantemente la mia immagine e gettando fango su tutto il mondo del ciclismo. Mi dispiace molto che questo avvenga a danno di chi, come me, tanto ha dato a questo sport. Va bene così, purtroppo ora ho altri problemi più seri a cui pensare che attengono alla salute dei miei cari. Comunque io vorrei ricordare che non ho più nulla da dire o da aggiungere su questa vicenda che è stata chiarita da me con l’UCI 2 anni fa, quindi chiusa da tempo“.