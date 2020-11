Chi è Kamala Harris? La prima vicepresidente USA donna e nera: avrà il primo Second Gentleman e ruba le caramelle ai bambini

7 Novembre 2020 19:29

Scopriamo chi è Kamala Harris, la prima vicepresidente USA donna e nera: paladina delle minoranze e delle donne, avrà il primo Second Gentleman al suo fianco

Chi è Kamala Harris? La prima vicepresidente USA della storia – Dopo oltre 3 giorni di scrutini, le elezioni USA 2020 possono ritenersi ufficialmente concluse. Il nuovo presidente degli Stati Uniti è Joe Biden, candidato democratico che grazie al successo ottenuto in Pennsylvania, Stato le cui preferenze sono state ribaltate grazie al voto per posta, ha sconfitto definitivamente Donald Trump superando la quota di maggioranza dei 270 grandi elettori. Insieme a Joe Biden ha festeggiato anche Kamala Harris, diventata la prima vicepresidente USA donna e nera della storia.

Chi è Kamala Harris? La prima vicepresidente USA della storia – Le sue origini sono asio-americane: suo padre è infatti giamaicano, la madre indiana. Nata ad Oakland, California (stato in cui i democratici hanno stravinto), la 55enne americana ha un carattere forte e vulcanico, quasi più vicino a quello di Donald Trump che a quello di Joe Biden. In carriera ha ricoperto la carica di procuratore distrettuale a San Francisco e procuratore generale in California: anche in quel caso è stata la prima donna a ricoprire entrambi i ruoli. Conobbe Joe Biden grazie al figlio Beaux, morto di tumore nel 2015. Kamala Harris era candidata alle primarie contro lo stesso Biden, ma ha deciso di ritirarsi lasciando campo libero all’attuale presidente USA e diventandone vice: secondo molti, vista l’età avanzata di Biden (78 anni a breve), Kamala Harris è candidata a prendere il suo posto alla fine del mandato.

Chi è Kamala Harris? La prima vicepresidente USA della storia – Figura di riferimento per progressisti e moderati, paladina delle minoranze, delle comunità afroamericane e delle donne, Kamala Harris si è pronunciata contro la pena di morte e a favore dei matrimoni gay. In qualità di prima vicepresidente donna della storia, avrà il primo Second Gentleman della storia, il marito Douglas Emhoff. Durante la campagna elettorale di Donald Trump, uno dei classici spot passati in tv descriveva Joe Biden come un ‘cavallo di Troia’ per far arrivare Kamala Harris alla presidenza in futuro. Nel filmato, insieme a dei bambini vestiti con i classici costumi di Halloween, anche una figura vestita da Joe Biden suonava alla porta di una famiglia americana per chiedere dei dolcetti: dopo qualche battuta, la figura si toglieva la maschera svelando di essere proprio Kamala Harris, pronta a rubare tutte le caramelle ai bambini.