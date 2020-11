Catanzaro, lunedì riaprono asili nido e scuole fino alla 1ª media: “possibile un ritorno in sicurezza”

27 Novembre 2020 16:25

Il Sindaco Abramo ha ricevuto il via libera dall’Asp

“Ho ricevuto le giuste rassicurazioni da parte dei vertici dell’Asp in vista dell’annunciata riapertura a Catanzaro, lunedì 30 novembre, degli asili nido, le scuole dell’infanzia, le elementari e le prime classi delle medie. Sarà, dunque, possibile un ritorno in sicurezza grazie anche a nuove misure messe in campo per prevenire ed eventualmente fronteggiare in modo rapido ed efficiente eventuali casi di contagio da covid. Infatti, dall’Asp è arrivata la conferma che nei plessi scolastici potranno essere effettuati gli screening veloci a beneficio degli alunni e di tutto il personale didattico. Non solo, come anticipato nelle scorse settimane, per ciascun istituto comprensivo della città e di tutto il territorio provinciale sarà messo a disposizione un infermiere che assicurerà il necessario presidio sanitario. Naturalmente la guardia continuerà a restare alta al fine di monitorare quotidianamente la situazione e adottare gli interventi del caso laddove ce ne sarà bisogno a salvaguardia dei più piccoli e di tutte le famiglie”.