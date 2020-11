Catanzaro: giovane arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

28 Novembre 2020 11:37

Catanzaro: contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei Carabinieri

Il 27 novembre i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro traevano in arresto S.D. classe 1994, celibe, disoccupato, pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato operato a seguito della esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla 1^ Sezione penale del Tribunale di Catanzaro a seguito di aggravamento richiesto poiché, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nelle scorse settimane, per due volte, il soggetto era stato trovato con diverso stupefacente in abitazione.

Anche questa volta i militari della Sezione Operativa hanno proceduto a perquisire l’abitazione rinvenendo 1.6 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. S.D. già conosciuto alle forze di polizia per vari reati commessi nell’ambito delle sostanze stupefacenti e già arrestato più volte per detenzione ai fini di spaccio, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Catanzaro- Siano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.