Catania, richiesta parzialmente accolta: scendono a 2 i punti di penalizzazione. La nuova classifica

6 Novembre 2020 15:33

Parzialmente accolta la richiesta del Catania e penalizzazione ridotta da 4 a 2 punti: la nuova classifica

“La Corte Federale d’Appello ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal Calcio Catania in data 08.10.2020 e, per l’effetto, rideterminato la sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale giovedì 1° ottobre in due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di € 500,00″. Questa la breve nota ufficiale pubblicata sul sito del club etneo, che comunica la richiesta parzialmente accolta da parte della Corte Federale d’Appello e lo sconto da quattro a due punti in classifica. Ecco di seguito la nuova graduatoria del girone C di Serie C.