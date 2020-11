Auto investe una mucca, terribile incidente a Catania: muore una coppia di fidanzati ventenni

2 Novembre 2020 14:01

Incidente stradale a Catania: due auto finiscono su bovino. Muore una coppia di fidanzati, anche un ferito

Una coppia di fidanzati ventenni è morta la notte scorsa e un 24enne è rimasto ferito sulla strada statale 174, tra Bonte e Randazzo, in Provincia di Catania. Si tratta di due incidenti diversi avvenuti nello stesso luogo, ma in momenti diversi, dopo lo scontro con un bovino. Il primo l’ha avuto un 24enne che, alla guida della sua Lancia Delta ha colpito l’animale che era sulla carreggiata. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale a Bronte, medicato per le ferite riportate e dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Mentre era in corso il recupero della vettura incidentata, è arrivata sul posto una Opel Corsa guidata da un ventenne, con a bordo la sua fidanzata coetanea: la vettura ha impattato prima sul bovino, che era ancora sul ciglio della strada, e poi contro il carro attrezzi Turbo Daily in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta. Nell’impatto violentissimo l’auto si è ribaltata diverse volte e i corpi dell’automobilista e della passeggera sono stati scaraventati lontano dalla loro vettura, a circa 300metri dall’impatto, perdendo subito la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. La Procura di Catania ha disposto la restituzione delle salme ai familiari.