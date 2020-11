Calcio a 5, un positivo al Covid nel Cataforio: rinviato il match di Melilli

6 Novembre 2020 23:00

La comunicazione ufficiale del Cataforio Calcio a 5: un positivo al Covid e match rinviato

Un positivo al Coronavirus riscontrato nel Cataforio Calcio a 5, rinviato il match di Melilli. La comunicazione ufficiale.

“A causa della riscontrata positività al Covid-19 di un nostro tesserato – si legge – la partita in casa del Città di Melilli prevista per domani non verrà disputata.

La società, come impone il protocollo, in via precauzionale aveva già sospeso da sabato sera (31/10) le attività del gruppo-squadra, con isolamento e monitoraggio dei propri tesserati, per sospetto contatto diretto.

Oggi è pervenuto il risultato del tampone e di conseguenza è stata avanzata la richiesta di rinvio della partita di campionato alla Divisione Calcio a 5.

La società ci tiene ad informare che la situazione è del tutto sotto controllo, trascorsi i 10 giorni di isolamento sottoporrà tutti i tesserati all’esame del tampone per poter riprendere gli allenamenti.

Tutti insieme supereremo anche quest’altra battaglia sicuri di uscirne vincitori”.