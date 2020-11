Caso tamponi Lazio, Lotito ascoltato dalla Procura di Avellino: intanto spuntano 18 positivi in più

25 Novembre 2020 14:37

Caso tamponi Lazio, quest’oggi la Procura di Avellino interroga il presidente Lotito: intanto riscontrati 18 positivi in più rispetto ai test del 6 novembre

Caso tamponi Lazio: Lotito in Procura e spuntano 18 positivi – In casa Lazio tiene ancora banco il caso riguardante la difformità sugli esiti dei tamponi effettuati lo scorso 6 novembre presso il laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, rispetto agli esiti dei controlli effettuati presso il Campus Biomedico di Roma. La Procura di Avellino vuole vederci chiaro e, dopo l’esito della perizia effettuata dalla dottoressa Landi presso l’Ospedale Moscati, ha deciso di ascoltare il presidente della Lazio Claudio Lotito come persona informata sui fatti. Secondo la perizia ci sarebbe una discordanza che riguarda 18 tamponi che risulterebbero positivi in più rispetto ai risultati del laboratorio Futura Diagnostica che lo scorso 6 novembre ne riscontrò solo 7 su 95 test (il numero effettuato è così alto poichè sono stati testati anche i familiari, ndr).