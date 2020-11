Caso Genovese, clamorosa rivelazione di Corona: “cocaina e ragazzine, c’era anche Carlo Cracco”

23 Novembre 2020 18:33

Caso Genovese, la rivelazione di Fabrizio Corona: alle feste dell’imprenditore cocaina e ragazzine strafatte, c’era anche Carlo Cracco

Il caso Genovese continua a fare grande notizia nei salotti delle principali trasmissioni tv. L’imprenditore è finito al centro di una torbida vicenda, secondo la quale avrebbe abusato di una 18enne dopo averla drogata nel corso di una delle sue feste private, nelle quali droghe ed eccessi scorrevano a fiumi.

Fabrizio Corona, intervistato a ‘Non è l’Arena’, programma in onda su La7 condotto da Massimo Giletti, ha tirato in ballo anche un altro vip presente alle feste del famoso imprenditore, lo chef Carlo Cracco: “il reato più grave che si è consumato all’interno della casa affittata da Genovese, da codice penale, non è la violenza sessuale ma lo spaccio di droga, che assorbe tutti gli altri reati. C’erano piatti con le droghe, di qualunque tipo, offerte e consumate nello stesso luogo. Si tratta del primo episodio di violenza così pesante in Italia ed in Europa. Ripreso dalle telecamere in tutto e per tutto. Si tratta di feste organizzate solo e unicamente per questo. Drogarsi, approfittare di ragazze che si recano a questi party per la grandezza economica delle persone e quindi non per il puro divertimento. A Milano, che è diversa da Roma, ci sono varie categorie sociali benestanti. Genovese era diventato ricco, non era nato ricco. A Milano ci sono gruppi di giovanissimi che fanno le stesse cose di Genovese, che organizzano feste e chiamano ragazze attirate dal facile uso cocaina. A queste cene era pure presente Carlo Cracco. La tua etica morale ti permette di andare a delle feste e vedere ragazzine strafatte, cocaina che gira, gente che si prostituisce, una massa di subumani che non ha valori e pensa solo a sballarsi“.