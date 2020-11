12 Novembre 2020 11:20

Caso Cotticelli, l’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria: “azioni giudiziarie da intraprendere a tutela dei medici e della popolazione Calabrese”

In seguito all’intervista televisiva rilasciata dal Commissario alla Sanità dott Saverio Cotticelli si è provveduto alla convocazione urgente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio Calabria per il giorno 10 novembre con un unico punto all’ordine del giorno ” Valutazioni delle dichiarazioni televisive del commissario alla Sanità Dr Cotticelli sul piano Covid 19 . Determinazioni in merito ad azioni giudiziarie da intraprendere a tutela dei medici e della popolazione Calabrese”. In tale data si è tenuto il Consiglio dell’Ordine cui ha partecipato il legale avv Natale Polimeni .I Consiglieri in modo unanime e compatto hanno denunciato l’inaccettabilità delle dichiarazioni del Commissario Cotticelli nonché delle postume giustificazioni, sintomatiche del grave inadempimento ai doveri imposti alla struttura commissariale. All’esito del Consiglio si è così deliberato: “Dare mandato al legale dell’Ordine di individuare e conseguentemente intraprendere le opportune azioni giudiziarie finalizzate ad accertare eventuali ipotesi di responsabilità civile e/o penale nell’operato del Commissario Straordinario e della Struttura Commissariale nella gestione della Sanità Calabrese e ,comunque a tutelare la classe medica e la popolazione calabrese entrambe eccessivamente penalizzate dalle inadempienze ed inoltre a formulare esplicita richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi da distrarsi in favore delle strutture sanitarie calabresi. Dare mandato al Presidente dell’Ordine Dr Pasquale Veneziano di verificare la disponibilità degli altri Ordini dei Medici della Calabria a sottoscrivere l’azione giudiziaria che l’Ordine reggino andrà ad intraprendere”.