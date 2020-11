Caso Cotticelli, il Premier nella bufera: “chiederò a Conte di venire in Aula a dare spiegazioni”

7 Novembre 2020 14:33

Caso Cotticelli, le parole del deputato e presidente di Popolo Protagonista Gianluca Rospi

”Trovo sconcertante l’intervista rilasciata dall’ormai ex Commissario Sanità della Regione Calabria, Saverio Cotticelli. Bene ha fatto il Premier Conte a sostituirlo con effetto immediato, ma com’è possibile che non si fosse accorto di nulla fino adesso? Chiederò al Presidente Conte di venire in aula a dare spiegazioni sui criteri che hanno portato il Governo a rinnovare la nomina di Cotticelli, vista l’incapacità che ha dimostrato nella gestione della crisi sanitaria calabrese. Si porti rispetto, in primis, per la meravigliosa Calabria, terra da anni purtroppo abbandonata e per l’intero Paese: non ci possiamo, ora meno che mai, permettere scelte inadeguate e irresponsabili”. Lo scrive in una nota il deputato e presidente di Popolo Protagonista, Gianluca Rospi.