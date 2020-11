Caso Cotticelli, Crosetto: “Se non lo avesse intervistato la Rai… Conte si dimetta”

7 Novembre 2020 16:05

Sanità, Guido Crosetto sul commissario della Calabria Carlo Cotticelli: “Se non lo avesse intervistato la Rai… Conte deve andarsene”

“Quindi, se la Rai non avesse intervistato il commissario di governo in Calabria, nessuno si sarebbe accorto delle sue inadempienze? Ed è lui l’unico che deve andarsene?”. E’ quanto ha affermato Guido Crosetto sul tema politico di giornata, quello che riguarda Saverio Cotticelli, che nella trasmissione “Titolo V” di Rai 3 ha sostenuto di non essere lui l’incaricato a redigere il piano anti Covid, salvo poi scoprire da una comunicazione del ministero della Salute di essere proprio lui a doverlo fare.