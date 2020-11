Car Sharing a Reggio Calabria: ancora nuove aree operative in città

17 Novembre 2020 14:00

Il Car Sharing prende sempre più piedi nel comune di Reggio Calabria ed anche nella Città Metropolitana

In questo periodo di Zona Rossa, resta uno dei mezzi di trasporto preferito, e per questo motivo abbiamo attivato nuove aree operative. Dopo gli stalli consegnati a Melito, Pentedattilo e Saline, cresce ancora l'area, e le zone di servizio, del Car Sharing C'ENTRO. Questa volta le nuova località dell'area metropolitana da aggiungere sulla mappa sono:

Santuario S.Antonio – Collina degli Angeli

Cimitero – Condera

Parco Commerciale Maxi Brico – Viale Calabria

Cinema Multisala Lumiere – Modena

Shopping Center Porto Bolaro – area parcheggi

Centro Commerciale Perla dello Stretto – Villa San Giovanni

Le nuove aree di sosta saranno senza stallo o segnaletica dedicata, ma sono ben evidenziate nella mappa che alleghiamo. Non saranno presenti, quindi, in tali aree stalli o segnaletica dedicata come per tutte le altre aree operative ma l’utente potrà aprire e chiudere il noleggio regolarmente parcheggiando le vetture dove preferisce purché siano parcheggi consentiti dal codice della strada. Il Car Sharing C’ENTRO, gestito da ATAM e Città Metropolitana di Reggio Calabria è attivo nelle seguenti aree operative: Aeroporto, Cedir, Consiglio Regionale, Facoltà di Architettura, Gambarie, Melito P.S. (Stazioni di Anna e di Melito), Ospedale Metropolitano, Ospedale Morelli, Pentedattilo, Piazza Italia, Piazza Castello, Porto, Scilla (lungomare e Piazza San Rocco) Stazione Centrale, Stazione Lido, Villa San Giovanni (Stazione) Cresce, ancora quindi, l’area nella quale potersi muovere con le 21 automobili del car sharing, fornendo un servizio essenziale che diventa primario anche per i turisti che potranno, spostarsi comodamente. Muovendosi dal mare alla montagna passando per luoghi di cultura. Il servizio in crescita tornerà sicuramente utile anche ai cittadini, che potranno, così, spostarsi tra i vari comuni senza problemi di mezzi di trasporto o di orari. C’ENTRO passa da servizio di mobilità urbana ad extraurbana, semplice da usare, comodo, economico ed anche ecosostenibile che permette a tutti di avere i vantaggi di un’auto senza possederla. Si ricorda che tutte le autovetture sono oggetto di un rigido protocollo di igienizzazione e sanificazione per poter viaggiare in totale sicurezza. Chi noleggia un’auto C’ENTRO è tranquillo e può viaggiare senza alcun rischio per la sua salute grazie ad una maggiore igienizzazione e pulizia interna ed esterna delle auto.