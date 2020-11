18 Novembre 2020 15:46

Federico Palmaroli, in arte Osho, è famoso per i suoi fumetti ironici: ecco le frasi più simpatiche sugli eventi che riguardano la sanità in Calabria

L’autore de ‘Le più belle frasi di Osho’, Federico Palmaroli, ha commentato con la sua solita ironia le ultime vicende che sono accadute in Calabria in merito al commissariamento della sanità. Sulla lente d’ingrandimento non solo i vari Cotticelli e Zuccatelli, ma anche il Premier Conte, il Ministro Speranza e il Commissario straordinario all’emergenza Arcuri. In alto la GALLERY.