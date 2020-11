Cancelleri annuncia: “stanziati 50 milioni per la Sicilia”

5 Novembre 2020 17:42

Cancelleri: “oggi, in Conferenza Unificata, sono stati approvati alcuni provvedimenti che prevedono importanti risorse per la Sicilia”

“Oggi, in Conferenza Unificata, sono stati approvati alcuni provvedimenti che prevedono importanti risorse per la Sicilia, destinate alla copertura degli oneri derivati dal rinnovo del contratto nazionale del lavoro, relativo al trasporto pubblico locale delle Regioni a statuto speciale e alla Ferrovia Circumetnea. 3.426.540,20 euro per la circumetnea e 47.364.788,50 per il TPL. Un importante risultato che conferma come la Sicilia sia una priorità per questo Governo“, dichiara il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri.