Alla Camera un “question time” sul Piano Covid in Calabria [DETTAGLI]

10 Novembre 2020 17:09

Ecco alcuni temi del Question Time della Camera in programma mercoledì 11 novembre alle 15, in diretta su Rai2

Chiarimenti sull’attuazione del Piano regionale Covid in Calabria, le politiche di smart working nella Pubblica Amministrazione, il nuovo Piano economico tra Anas Spa e Autostrade per l’Italia, le relazioni politiche e commerciali dell’Italia in Etiopia alla luce degli ultimi avvenimenti. Sono questi alcuni tra i temi del Question Time della Camera, in programma mercoledì 11 novembre alle 15, in diretta su Rai2. Alle interrogazioni a risposta immediata risponderanno i ministri della Salute Speranza, degli Affari Esteri Di Maio, della Pubblica Amministrazione Dadone e delle Infrastrutture e dei Trasporti De Micheli. La trasmissione, a cura di Rai Parlamento, la testata diretta da Antonio Preziosi,sarà tradotta in simultanea nella Lingua Italiana dei Segni, mentre la conduzione in studio sarà di Federica De Vizia.