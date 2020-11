Calendario Formula 1 2021 – Perchè manca il Vietnam? Arrestato un uomo chiave del Gp asiatico

10 Novembre 2020 11:51

Calendario Formula 1 2021, il motivo dell’assenza del Vietnam: arrestato Nguyen Duc Chung, sindacodi Hanoi e principale sostenitore del Gp

Calendario Formula 1 2021: il motivo dell’assenza del Vietnam – Nelle ultime ore la Formula 1 ha pubblicato la bozza del calendario della stagione 2021, contenente 22 gare. A dirla tutta le gare stabilite sono 21, in quanto è presente un ‘buco’ nel calendario, nello slot destinato al Vietnam che non compare in alcuna altra data. Il Gp asiatico, che nel 2018 ha sottoscritto un accordo decennale con la F1 dal costo di 50.6 milioni di euro l’anno, non risulta attualmente nel calendario a causa dell’arresto di per corruzione di un funzionario chiave dell’organizzazione, Nguyen Duc Chung: l’uomo, sindaco di Hanoi e principale sostenitore del Gp, è stato fermato presunta appropriazione di documenti di stato segreti, un caso non legato direttamente al GP. Seondo una fonte anonima rintracciata dall’AFP: “senza Chung, il futuro della gara ad Hanoi è cupo. Potrebbe non disputarsi”. Già nel 2020 il Gp del Vietnam non si è disputato a causa della pandemia di Coronavirus.