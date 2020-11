Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Dominik Szoboszlai: la terza volta è quella buona?

3 Novembre 2020 12:12

Calciomercato Milan, Dominik Szoboszlai nuovamente nel mirino: il giovane talento del Salisburgo cresce e impressiona, i rossoneri ci proveranno per la terza volta

Calciomercato Milan, Dominik Szoboszlai interessa ancora – Vittorie, entusiasmo e una squadra che gira alla perfezione: il Milan ha iniziato alla grande la stagione 2020-2021. Dal mercato sono arrivate pedine importanti, non di primo piano, ma in grado di puntellare la rosa con giovani interessanti e di talento, utili per giocare al meglio 3 competizioni. La prossima sessione di mercato è comunque molto vicina, gennaio è quasi alle porte, e il Milan potrebbe tornare piazzare un colpo che gravita intorno all’orbita rossonera da tempo. Per la terza volta in poco più d un anno infatti, il Milan sembra molto interessato a Dominik Szoboszlai del Salisburgo.

Calciomercato Milan, Dominik Szoboszlai interessa ancora – Centrocampista dalle spiccate doti offensive, in grado di giocare sia al centro del campo che sull’esterno, dotato di un’ottima struttura fisica e grandi qualità tecniche e balistiche, Dominik Szoboszlai ha attirato l’attenzione di diversi club di primo piano, fra i quali anche Napoli e Juventus in Serie A. Il Milan però fu vicinissimo a prenderlo l’anno scorso, con Zvone Boban che aveva già trovato l’accordo con il calciatore e la società che valutava la possibilità di pagare i 25 milioni di clausola al Salisburgo. L’addio di Boban poi fece saltare tutto. Il dirigente croato, com’è noto, lasciò il Mlan perchè non convinto dell’arrivo di Ralf Rangnick, scopritore del talento ungherese, nonchè suo grande sponsor per un secondo tentativo di trattativa. Anche questa volta, il mancato arrivo di Rangnick è coinciso con quello di Szoboszlai.

Calciomercato Milan, Dominik Szoboszlai interessa ancora – Viste le ottime prestazioni in campionato, Champions League e Nations League con l’ungheria, Dominik Szoboszlai ha spazzato via ogni dubbio sul suo reale talento. I maggiori club europei lo tengono d’occhio, il Milan sembra nuovamente interessato. Il prezzo resta uguale: sarà la terza volta quella buona?