Calciomercato Lazio – Lite Peruzzi-Lotito, scappa un ‘vaffanculo’: Luis Alberto rischia la cessione

23 Novembre 2020 15:50

Calciomercato Lazio, lite Peruzzi-Lotito sull gestione del caso Luis Alberto: lo spagnolo rischia la cessione, l’ex portiere potrebbe dire addio

L’aereo della discordia. Il nuovo boing 737 acquistato da Lotito per far viaggire la Lazio in trasferta sembra aver portato solo problemi ai biancocelesti. La trasferta di Crotone è stata fortemente complicata dalle condizioni di meteo, tanto da mettere paura ai giocatori stessi che al ritorno non sono potuti nemmeno partire con il loro mezzo, dovendo arrivare a Lamezia Terme per un volo di linea. Senza contare la polemica relativa alle frasi di Luis Alberto che ha contestato l’ingente spesa per l’acquisto dell’aereo in una situazione economica difficile.

Sulle parole dello spagnolo è scoppiato un vero e proprio caso. La dirigenza è apparsa molto indispettita, le scuse sono servite a poco. Solo Angelo Peruzzi ha provato a calmare la situazione, mediando con Tare e Lotito. La discussione che ne è venuta fuori non è stata delle più serene, tanto che secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe volato un ‘vaffanculo’ di troppo. La posizione di Peruzzi adesso è a rischio, tanto che il dirigente non è apparso venerdì in foresteria durante la discussione della dirigenza sull’utilizzo di Luis Alberto (poi sceso in campo da capitano) e successivamente sabato alla partita. Si complica anche la posizione di Luis Alberto, sempre più in odore di cessione: Juventus, Inter ed Everton monitorano la situazione.