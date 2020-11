Calciomercato Juventus – Dall’Inghilterra sicuri: il Manchester United sogna il ritorno di Cristiano Ronaldo

11 Novembre 2020 16:51

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra rimbalza un importante rumor: il Manchester United pronto a prepare il ritorno di Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus: il Manchester United su Cristiano Ronaldo – La Juventus senza Cristiano Ronaldo proprio non sa stare. Nelle gare in cui il fuoriclasse portoghese è stato costretto a stare fuori poichè positivo al Coronavirus, i bianconeri hanno fatto una grande fatica, mentre dal suo ritorno, soprattutto in attacco, la situazione è nettamente migliorata. Eppure nel prossimo futuro la Juventus potrebbe essere costretta a lasciar andare CR7. Secondo il ‘The Sun’ infatti, il pesante ingaggio dell’ex Real Madrid avrebbe un impatto molto importante sulle casse del club messe a dura prova dall’emergenza Coronavirus. Il Manchester United starebbe monitorando con attenzione la situazione: in caso di volontà di una delle due parti (o di entrambe) di separere le proprie strade, ‘I Red Devils’ sarebbero pronti a preparare il ritorno in Inghilterra di Cristiano Ronaldo.