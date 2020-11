Calciomercato Inter – In mediana occhi su Leandro Paredes: talento e carattere che fanno gola a Conte

18 Novembre 2020 10:44

Calciomercato Inter, nome nuovo per la mediana: il talento e la personalità di Leandro Paredes del PSG fanno gola a Conte

Calciomercato Inter, Leandro Paredes per la mediaana – La partenza in campionato dell’Inter non è stata delle migliore. I nerazzurri hanno rccolto 12 punti in 7 gare con appena 3 vittorie, pur partendo come una delle principali favorite in ottica scudetto. Situazione che non fa felice Antonio Conte che intende sfruttare la sessione di mercato di gennaio per rinforzare la squadra, particolarmente in mediana. L’incertezza delle condizioni di Sensi, quella nelle prestazioni di Eriksen, le difficoltà di condizione di Vidal e un Nainggolan mai realmente al centro del progetto fanno del centrocampo dell’Inter un vero e proprio rebus con il solo Barella come punto fermo. Manca in ogni caso un calciatore che aumenti il tasso qualitativo della rosa.

Calciomercato Inter, Leandro Paredes per la mediaana – Il nome nuovo accostato ai nerazzurri è quello di Leandro Paredes, ex regista di Empoli e Roma, attualmente al PSG. L’argentino è scivolato indietro nelle gerarchie di Tuchel dopo l’arrivo di Danilo, ma ha la qualità in impostazione e la giusta abilità nel fare filtro a centrocampo che cerca Antonio Conte. Altro punto a suo favore l’esperienza, sia in Italia che in campo internazionale maturata con PSG, Zenit e Argentina, caratteristica che spesso Conte ha sottolineato come mancanza fondamentale per giocare alla parti con le big in Europa. Il costo si aggira intorno ad una 40ina di milioni.