Calcio a 5, Siac Messina pronta a riprendere gli allenamenti: rinviata la gara contro il Cataforio

27 Novembre 2020 15:58

Calcio a 5, la Siac Messina è pronta a riprendere gli allenamenti dopo la positività riscontrata nel gruppo squadra e la conseguente quarantena

La Siac Messina sta per mettersi alle spalle la positività riscontrata nel gruppo squadra ed il successivo periodo di quarantena dei giocatori; gli allenamenti riprenderanno lunedì al “PalaRescifina”. E’ stata rinviata, così, anche la sfida di domani pomeriggio (sabato 28 novembre, ndr) in casa del Cataforio, valida per la settima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5. Stessa sorte toccherà agli incontri Futsal Polistena-New Taranto e Città di Melilli-Pirossigeno Cosenza. Restano in programma, invece, i match: Bernalda-FF Napoli, Gear Piazza Armerina-Bovalino ed Orsa Viggiano-Regalbuto.

Dopo il lungo stop forzato ed un’ulteriore serie di tamponi, la formazione peloritana cercherà di ritrovare prima possibile la necessaria condizione fisica e il ritmo partita. La dirigenza sta cercando, intanto, di assicurarsi elementi utili a rinforzare l’organico. “L’inizio della stagione è stato in salita – ha dichiarato, nei giorni scorsi, il presidente Marco Ravidà – ma ce lo attendevamo. Paghiamo lo scotto del noviziato in una categoria che non conoscevamo, nella quale gli avversari ti puniscono puntualmente ad ogni minimo errore commesso. Nonostante tutto, siamo fiduciosi e pronti ad intervenire, seguendo le indicazioni del tecnico, nell’ormai imminente finestra di mercato”.

Programma della 7^ giornata del girone D di Serie A2: Città di Melilli-Pirossigeno Cosenza rinv.; Bernalda-FF Napoli; Cataforio-Siac rinv.; Futsal Polistena-New Taranto rinv.; Gear Piazza Armerina-Bovalino; Orsa Viggiano-Regalbuto.